الأرصاد: أمطار غزيرة وتساقط البرد على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية مقيمي 4 مناطق من طقس الساعات المقبلة، والتي يصاحبها هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية.

وقال مركز الأرصاد، في سلسلة تنبيهات نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة عسير تتأثر خلال الساعات المقبلة وحتى العاشرة مساء بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول.

وأشار إلى أن الحالة الجوية السابقة على عسير تشمل (أبها، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل).

وأوضح مركز الأرصاد أن الجموم والعاصمة المقدسة بمكة المكرمة تتأثران بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الثامنة مساء.

وأشار إلى أن (الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) بمنطقة جازان، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الثامنة مساءً.

وأكد أن منطقة المدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة ما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة السابقة تستمر حتى الثامنة مساء.