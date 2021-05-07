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وثق مخالفته عبر مواقع التواصل.. الإطاحة بالقائد المتهور في الطائف

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الرياض - محمد عبدالله - أحيل إلى الهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، ضبط قائد مركبة متهور عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور أنه "ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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