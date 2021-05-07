بعد محاولات للانتحار.. سعودية تتحدى الاكتئاب وتنشر تجربتها مع المرض النفسي

كسرت الكاتبة الصحفية بلقيس باسلوم حاجز الخوف من الحديث عن المرض النفسي، وبثت مقطع فيديو حظي بنسبة مشاهدات عالية، عرضت فيه تجربتها مع الاكتئاب والحالة التي أصبحت عليها الآن، بعد سنوات من العلاج.

وخلال مداخلة مع "الإخبارية" قالت بلقيس: في بادئ الأمر لم أكن أعرف أني مصابة بالاكتئاب.. كنت أرى الدنيا سوداء.. حاولت الانتحار.. الحالة النفسية كانت سيئة جدًا.. وفي ضوء ذلك قررت التوجه إلى طبيبة نفسية.. في البداية كنت مترددة ولكن الحمد لله أني توجهت إليها في الوقت المناسب.. أبلغتني الطبيبة أن ما أعانيه هو نوع من الاكتئاب.

وأضافت بلقيس: بداية علاج أي شيء هو تشخصيه.. وقد قررت كسر حاجز الصمت، بنشر تجربتي مع الاكتئاب ونشر التوعية بشأن المرض النفسي؛ لأنه للأسف الشديد -في مجتمعاتنا- لا يزال الحديث عن المرض النفسي من المحرمات، وهذا خطأ كبير؛ لأن أي شخص معرّض أن يصاب بهذه الأمراض مثله في ذلك مثل المرض العضوي.

وتحدثت بلقيس عن تجربتها مع الاكتئاب، قائلة: أتابع مع دكتور نفسي منذ عام 2017 للتشخيص ووصف الأدوية، إضافة إلى أنني أتابع مع معالج نفسي لمساعدتي على الخروج من الحالة التي أمر بها.. والحمد لله تحسنت حالتي جدًا، ولذا قررت أن أنقل تجربتي للآخرين.

فيديو | بعد محاولات الانتحار "بلقيس" تواجه الاكتئاب وتعبر عن شعور المصابين فيه#الإخبارية pic.twitter.com/7D9METkqUy — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 7, 2021

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