الخطوط السعودية تطمئن المسافرين: نسبة نقاء الهواء في الطائرة تصل إلى 99.7٪

أكد المهندس عبدالله الشهراني، مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط الجوية السعودية، أن الخطوط السعودية حصلت على التصنيف الماسي ضمن أفضل 10 شركات طيران من ناحية الأمان الصحي.

وأوضح الشهراني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، أن الهواء داخل الطائرة يتجدد كل 3 إلى 5 دقائق، وأن حركة الهواء داخل الطائرة تكون من الأعلى إلى الأسفل وليس كما يتصور البعض بأن الهواء يتحرك لليمين والشمال، كما أن الطائرة تحتوي على فلتر هواء كبير لتنقية الهواء من كل الجراثيم، مؤكدًا أن نسبة نقاء الهواء تصل إلى 99.7٪.

وأضاف أن الخطوط السعودية تقوم أيضًا باستخدام أجهزة تعقيم غرف العمليات في المستشفيات لتعقيم الطائرات.

وأشار إلى أن الخطوط طبقت أكثر من 50 إجراء وقائيًّا في كل نقطة في تجربة السفر، وهو ما أدى إلى حصول الخطوط السعودية على التصنيف الماسي ضمن أفضل 10 شركات طيران من ناحية الأمان الصحي.