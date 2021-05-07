طالبة سعودية تكتشف علاجًا لجروح مرضى السكري.. ومجلة عالمية تحتفي بمساهمتها

نشرت مجلة علمية بحثًا للطالبة شادن عيسى عبدالله في الصف الأول ثانوي بثانوية «شروق المملكة» بالطائف حول علاج جروح مصابي السكري من استخلاص أثر نباتي.

وقالت الطالبة شادن عيسى في حديثها لبرنامج 120 المذاع على فضائية الإخبارية، إنها سعيدة كون بحثها نشر في مجلة عالمية وأن من خلال هذا البحث سأتمكن من مساعدة مصابي السكري والمساهمة في رؤية وطني 2030.

وأضافت شادن عيسى أنها استلهمت هذا البحث من حكايات جدتها عن حياتهم في الماضي، وبحثت عن هذا النبات ولم أجد له أية استخدامات عندنا فأرسلت عينة منه إلى جامعة الأمير سطام وأظهر المسح الكميائي نتائج إيجابية مشجعة.

وأوضحت شادن أن هذا النبات غني بالمركبات الفعالة ونادرًا ما يكون في نبات كل هذا الكم من المركبات الفعالة.

وشكرت شادن عيسى كل من دعموها وهم والدتها ووالدتها وإدارة تعليم الطائف قسم الموهوبات وجامعة الطائف وجامعة الأمير صدام.

فيديو | مجلة علمية تنشر بحثًا لطالبة سعودية في صف الأول ثانوي حول علاج جروح مصابي السكري والطالبة تهاني لـ 120: استلهمت بحثي من قصص جدتي عن الماضي #الإخبارية pic.twitter.com/UzRMQvI8CN — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 7, 2021

اقرأ أيضًا:

طالب سعودي يكتشف ثغرات أمنية بموقع «البنتاجون».. ورد حافل من «الدفاع الأمريكية»

بالفيديو.. سعودي يبتكر خوارزمية هبوط آمن لطائرات الدرونز.. ويرفض بيعها دوليًا

