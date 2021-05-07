الصحة تناشد الالتزام بالاحترازات وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من كوورنا

نصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

كما حثت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1039) حالة مؤكدة وتعافي (1061) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9750) حالة منها (1311) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة تعافٍ، وفيما يخص الوفيات تم تسجيل عدد (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7045) حالة "رحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (74940) فحصًا مخبريًّا.