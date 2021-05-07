7 مدن سعودية تتصدر التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 353 حالة شفاء، من إجمالي 1061 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 118 حالة تعاف في جدة، و65 في مكة المكرمة، و30 في الهفوف، و24 في المبرز، و22 في الليث، و21 في ينبع، و20 في الدمام، و18 في تبوك، و17 في نجران، و16 في كل من: حائل والنعيرية، و15 في الخبر، و14 في المدينة المنورة، و13 في المظيلف، و11 في كل من: عرعر وخميس مشيط وعنيزة.

وتم تسجيل 10 حالات تعاف في كل من: الطائف والدوادمي ورماح، و9 في كل من: العارضة والظهران والنماص، و8 في كل من: بريدة والجبيل ووادي الدواسر وبللسمر، و7 في بيشة، و6 في كل من: عفيف ومليجة وخيبر، و5 في خليص والمجمعة والدلم وأبو عريش وحوطة بني تميم والخرج.

وتسجيل 4 حالات تعاف في كل من: الأسياح والدرب وأبها والقطيف والخرمة والكامل والعيون وظهران الجنوب وبلجرشي والخفجي والعيص، و3 في كل من الشنان وجازان وبقيق والحائط وعيون الجواء وضرما وأحد المسارحة وبيش وحفر الباطن ومرات.

كما تم تسجيل حالتي تعاف في كل من: بطحاء والعيدابي وسكاكا وطريف والبدائع ورياض الخبراء والحناكية ومهد الذهب والمزاحمية والدرعية وفيفا وميسان وقرية العليا والموسم.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: رفائع الجمش وفرسان وأحد رفيدة والباحة والزلفي والرس والشملي والمخواة والبجادية وقصيباء والسعيرة والمويه وحريملاء وأملج وضبا وطبرجل ودومة الجندل والبكيرية والحمنة ووثيلان وأم الدوم.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1061 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 424445، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 407650، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7045 حالة.

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