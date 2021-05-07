الطيران المدني: هناك لجان ستعلن وجهات لا ينصح بالسفر إليها

قال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، إن هناك لجانًا ستعلن الوجهات التي لا ينصح بالسفر إليها.

وردًا على أبرز الدول التي تحذر هيئة الطيران المدني من السفر إليها، قال إبراهيم الروساء، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن هناك لجانًا معنية لتقييم حالات الدول ووجهتها وهي التي تعنى بإعلان هذه الوجهات، مناشدًا المسافرين التأكد من اشتراطات البلد المقصود، من خلال الناقل الجوي.

وطالب متحدث الطيران المدني بإتباع إرشادات تلك الدول لسفر آمن، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من تلك الدول، تفاديًّا لأي صعوبات تواجه المسافرين.