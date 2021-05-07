

كشمير 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند توزيع السلال الغذائية الرمضانية في كشمير ودار جلنغ لشهر رمضان المبارك عام ١٤٤٢ هـ، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس

وأوضح الملحق الديني بدر العنزي أنه جرى توزيع ٥٥٠ سلة غذائية لـ ٦٠٠٠ مستفيد في كشمير ودار جلنغ، وسيستمر هذا العطاء إلى ليلة العيد بإذن الله.

// انتهى //

19:37ت م

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كشمير 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند توزيع السلال الغذائية الرمضانية في كشمير ودار جلنغ لشهر رمضان المبارك عام ١٤٤٢ هـ، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح الملحق الديني بدر العنزي أنه جرى توزيع ٥٥٠ سلة غذائية لـ ٦٠٠٠ مستفيد في كشمير ودار جلنغ، وسيستمر هذا العطاء إلى ليلة العيد بإذن الله.// انتهى //19:37ت م0110

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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