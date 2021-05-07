السعودية اليوم / تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة



‎الباحة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول.

وأفاد التنبيه أن الحالة تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة الـ 10 من مساءً.

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19:03ت م

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