السعودية اليوم/ محافظة الخفجي تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك



الدمام 25 رمضان 1442هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بلدية محافظة الخفجي، استعداداتها لعيد الفطر المبارك للعام الحالي، بالعديد من الإجراءات والتجهيزات، والرقابة والنظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة تطال جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تنظيف وتجهيز الواجهة البحرية، والحدائق والميادين العامة، والكورنيش، والشوارع الرئيسية والداخلية بالخفجي، وتغيير 300 حاوية تالفة ومستهلكة على الشوارع، وصيانة دورات المياه، وتنظيف الجلسات والممشى، وتعبئة المياه بالدورات بالواجهة البحرية، إضافة إلى تنظيف الشوارع بالمكانس الآلية واليدوية، وإزالة 3000 متر مكعب من الرمال، و8500 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر.

كما جرى زرع ١٠٠ ألف زهرة صيفية متنوعة في الميادين العامة والكورنيش والشوارع الرئيسية، وصيانة ملاهي الأطفال بالحدائق وتسوية التربة المحيطة بها، وتعقيمها وتطهيرها، وترتيب المسطحات الخضراء، إضافة إلى الخدمات المتنوعة، فيما جرى تزيين شوارع المحافظة ومداخلها والميادين بأشرطة LED .

وأُعدت الأمانة خطة لتكثيف الرقابة الصحية خلال إجازة العيد بالمحافظة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق توكلنا، وتفعيل مبادرة " ممتثل "، على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وغيرها، والتدقيق على صلاحية المواد الغذائية واستيفائها للاشتراطات الصحية بالأسواق والمطابخ والمطاعم والمسلخ، والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية بالمحافظة، حيث تم تعميد مقاول المسلخ برفع الطاقة الاستيعابية وتجهيز المسلخ، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاهتمام بالنظافة العامة للمسلخ وملحقاته.

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18:57ت م

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