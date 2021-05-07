

طوكيو 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تجاوز أعداد الإصابات الجديدة بفيروس

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس وزراء اليابان يوشيدا سوغا اليوم في مؤتمر صحفي في أوساكا أنه تم الكشف عن 6049 حالة جديدة، بينها 1005 حالات في أوساكا، وفي طوكيو 907 حالات.

وقد توفي 120 شخصًا خلال يوم واحد، ويعدّ هذا هو ثاني أكبر رقم منذ بداية الوباء.

من جهة أخرى كشف وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا أمام لجنة استشارية اليوم عزم بلاده تمديد حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو، وإضافة منطقتين أخريين شهدتا زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا حتى نهاية مايو.

وفي ظل خضوع طوكيو وأوساكا وهيوجو وكيوتو لحالة الطوارئ، سوف يغطي الإجراء نحو 40 % من الاقتصاد وأغلب المناطق العمرانية الرئيسة، مما يزيد خطر حدوث ركود مزدوج.

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18:07ت م

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طوكيو 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تجاوز أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 6 آلاف للمرة الأولى منذ 16 يناير الماضي.ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس وزراء اليابان يوشيدا سوغا اليوم في مؤتمر صحفي في أوساكا أنه تم الكشف عن 6049 حالة جديدة، بينها 1005 حالات في أوساكا، وفي طوكيو 907 حالات.وقد توفي 120 شخصًا خلال يوم واحد، ويعدّ هذا هو ثاني أكبر رقم منذ بداية الوباء.من جهة أخرى كشف وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا أمام لجنة استشارية اليوم عزم بلاده تمديد حالة الطوارئ التي تغطي طوكيو، وإضافة منطقتين أخريين شهدتا زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا حتى نهاية مايو.وفي ظل خضوع طوكيو وأوساكا وهيوجو وكيوتو لحالة الطوارئ، سوف يغطي الإجراء نحو 40 % من الاقتصاد وأغلب المناطق العمرانية الرئيسة، مما يزيد خطر حدوث ركود مزدوج.// انتهى //18:07ت م0095

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتعتزم تمديد الطوارئ حتى 31 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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