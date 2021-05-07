السعودية | رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة

المناطق - واس

وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي ، جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.