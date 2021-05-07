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السعودية | رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 7:18 مساءً, 7 مايو 2021 م

المناطق - واس

وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي ، جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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