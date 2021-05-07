شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم أجهزة تنفس اصطناعي لألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا وتشمل 23 جهازا للتنفس الاصطناعي، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

قام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة محمد بن راشد الحديثي، بحضور مديرة البرامج التنموية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ماتيلدا شعباني، ونائب وزير الصحة والحماية الاجتماعية

ألبارت نيكولا، في العاصمة تيرانا.

وأوضح الحديثي أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم، مؤكدا أن هذه الجهود تعكف عليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في سبيل تعزيز العمل الخيري ومد يد العون للمتضررين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة ودعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.