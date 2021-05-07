بايدن يشكك في جدية إيران بمفاوضات فيينا: غير واضحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن شكوكه بشأن جدية إيران خلال المفاوضات الجارية حاليا في فيينا.

وقال بايدن: "غير واضح مدى جدية إيران في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي".

واستأنف دبلوماسيون معنيون بالاتفاق النووي الإيراني بفيينا، الجمعة، مباحثاتهم سعيا إلى إنقاذ الاتفاق بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق -وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا- جولتها الرابعة من المباحثات في فندق فخم في العاصمة النمساوية بعد توقف لأيام بحسب الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.

وتهدف هذه المباحثات إلى إحياء كلي لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018،

وبشأن لقاء الرئيس الروسي ، قال بايدن إنه ما زال يرغب في مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرغم من نشر موسكو قوات بالقرب من حدود أوكرانيا.



ومؤخرا، أعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى إمكانية لقاء نظيره الروسي خلال زيارته المقررة إلى أوروبا في يونيو/حزيران المقبل.

وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين:"هذا ما آمل به وأتوقعه"، مضيفا "نعمل على هذا الأمر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "المناقشات حول عقد قمة بين الرئيس بايدن ونظيره الروسي لا تزال جارية".

ولا يزال موعد القمة الأولى المزمعة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي مجهولا.

فبعد أن راجت تقارير مؤخرا عن تحديد شهر يونيو/حزيران المقبل، موعدا لقمة الزعيمين، عاد الكرملين، ليعلن أنه لم يتم الاتفاق بعد على تاريخ ومكان اللقاء.

وقال الكرملين إن روسيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على موعد ومكان عقد اجتماع القمة بين الرئيسين، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين النظر في كثير من العوامل قبل التوصل إلى اتفاق.