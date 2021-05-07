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شكرا لقرائتكم منصة مدرستي تحقق أكثر من مليار زيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07
وقالت إن المنصة وفرت التعامل المثمر والمرن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والإداريين.
منصة مدرستي تحقق أكثر من مليار زيارة
بنهاية العام الحالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري إن منصة مدرستي استقبلت أكثر من مليار زيارة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنها أتاحت لحوالي 5.3 مليون طالب أداء الاختبارات عن بعد.
وتابعت خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن وزارة التعليم أنهت العام الدراسي بنجاح، وقدمت نموذجًا مميزًا للتعليم عن بعد في السعودية من خلال المنصة التي مكنت الوزارة من استكمال العام الدراسي عن بعد.
وقالت إن المنصة وفرت التعامل المثمر والمرن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والإداريين.
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