منصة مدرستي تحقق أكثر من مليار زيارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري إن منصة مدرستي استقبلت أكثر من مليار زيارة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنها أتاحت لحوالي 5.3 مليون طالب أداء الاختبارات عن بعد.

وتابعت خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن وزارة التعليم أنهت العام الدراسي بنجاح، وقدمت نموذجًا مميزًا للتعليم عن بعد في السعودية من خلال المنصة التي مكنت الوزارة من استكمال العام الدراسي عن بعد.

وقالت إن المنصة وفرت التعامل المثمر والمرن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والإداريين.

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