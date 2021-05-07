السعودية | رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة

شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يصل جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي، جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.