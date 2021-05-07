شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد القحطاني يكشف دوره في إنشاء جهاز القوات الخاصة لأمن الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف اللواء المتقاعد خالد القحطاني، تفاصيل عدم سفره للعمل في سفارة المملكة لدى أمريكا، ودوره في إنشاء جهاز القوات الخاصة لأمن الطرق.

وقالت القحطاني خلال حديثه في برنامج " اللقاء من الصفر " : التحقت بشعبة أمن السفارات في الخارج وعملت فيها 4 سنوات ورشحت للعمل في سفارة خادم الحرمين الشرفين في أمريكا.

وأضاف : طلب سمو الأمير بدر بن سلطان من المرشح الجديد أن يقابله وقابلته وطلب مني أن أبقى لمدة أسبوع في السفارة وعدت للرياض للتجهيز للسفر وبعدها صدر أمر وسامي بتشكيل القوات الخاصة لأمن الطرق عام 1999وكنت من ضمن الفريق.

وأضاف : والدتي فرحت أكثر مني بعد أن علمت أني لم أسافر إلى أمريكا، وبدأت معهم في الجهاز وبدأنها في المناطق الحدوجية وبعدها المناطق الوسطى.