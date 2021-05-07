شكرا لمتابعة خبر عن وظائف يستهدفها قرار توطين في المدارس الأهلية والعالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي "المدارس الأهلية والمدارس العالمية".

وحددت الوزارة أسماء الوظائف التي يشملها قرار التوطين في المدارس الأهلية، ومنها معلم ثانوي، ومعلم ثانوي لغة عربية، ولغة أجنبية، ومحاسبة وحاسب وبرمجة.

وتضمنت الوظائف التي شملها قرار التوطين في المدارس العالمية معلم ثانوي لغة عربية، ومعلم ثانوي اجتماعيات، ومعلم ابتدائي، ومعلم ابتدائي تربية أسرية، وغيرها من الوظائف، التي سيبدأ تطبيق قرار التوطين عليها بدءًا من أول سبتمبر المقبل.