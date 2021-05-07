شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخطوط السعودية : الهواء داخل الطائرة يتجدد كل 3 إلى 5 دقائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عبدالله الشهراني مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية، أن الهواء داخل الطائرة يتجدد كل 3 إلى 5 دقائق ونسبة نقاء الهواء 99.7٪.

وقال الشهراني لقناة " الإخبارية "" إن حركة الهواء داخل الطائرة تكون من الأعلى للأسفل وليس كما يعتقد البعض أن الهواء ينتشر يمين وشمال.

وأشار إلى أن الطائرة تحتوي على فلتر هواء كبير ينقي الهواء من كل الجراثيم حيث تصل نسبة النقاء إلى 99.7%.

وأضاف : نستخدم أجهزة تعقيم عالية في الطائرات، واتخذنا أكثر من 50 إجراء وقائي في إجراءات السفر.