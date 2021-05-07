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بالفيديو..الخطوط السعودية : الهواء داخل الطائرة يتجدد كل 3 إلى 5 دقائق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عبدالله الشهراني مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية، أن الهواء داخل الطائرة يتجدد كل 3 إلى 5 دقائق ونسبة نقاء الهواء 99.7٪.

وقال الشهراني لقناة " الإخبارية "" إن حركة الهواء داخل الطائرة تكون من الأعلى للأسفل وليس كما يعتقد البعض أن الهواء ينتشر يمين وشمال.

وأشار إلى أن الطائرة تحتوي على فلتر هواء كبير ينقي الهواء من كل الجراثيم حيث تصل نسبة النقاء إلى 99.7%.

وأضاف : نستخدم أجهزة تعقيم عالية في الطائرات، واتخذنا أكثر من 50 إجراء وقائي في إجراءات السفر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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