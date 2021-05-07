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الطيران المدني: هناك لجان ستعلن عن الوجهات التي لاينصح السفر إليها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن هناك لجان ستعلن عن الوجهات التي لاينصح السفر إليها.

وقال الروساء لقناة " الإخبارية " إن هناك لجان معينة لتقييم حالات الدول ووجهاتها وهي التي تحدد هذه الوجهات.

 

وأكد على ضرورة التأكد الاشتراطات الموجودة في هذه الدول من قبل الناقل الدولي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات هذه الدول ليتمكن الجميع من السفر الأمن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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