شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: هناك لجان ستعلن عن الوجهات التي لاينصح السفر إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن هناك لجان ستعلن عن الوجهات التي لاينصح السفر إليها.

وقال الروساء لقناة " الإخبارية " إن هناك لجان معينة لتقييم حالات الدول ووجهاتها وهي التي تحدد هذه الوجهات.

وأكد على ضرورة التأكد الاشتراطات الموجودة في هذه الدول من قبل الناقل الدولي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات هذه الدول ليتمكن الجميع من السفر الأمن.