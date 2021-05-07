شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب ينقذ امرأة وإبنتها جرف مركبتهما السيل بمحافظة المجاردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي إنقاذ ‏شاب لإمراة وابنتها من السيل بعدما جرف مركبتهما بمحافظة المجاردة جنوب المملكة .

وفي تفاصيل المقطع انقذ الشاب سلطان بن ذيبان العماري القرني سيدة وابنتها بعد انقلاب مركبتهما من نوع تويوتا لاندكروزر في سيل وادي جرية الواقع غرب محافظة المجاردة وذلك أثر الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخراً على منطقة عسير وعمت أرجاء المحافظات بها.