رباعي الهلال مُهدد بالإيقاف

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يخوض 4 لاعبين من نادي الهلال مباراة فريقهم أمام نادي الشباب اليوم (الجمعة)، ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين بحذر شديد.
وبات الرباعي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، جيوفينكو، ومحمد كنو، مهدداً بالإيقاف حيث يملك كل منهم ثلاث بطاقات صفراء، ونيل أي منهم إنذارًا أمام الشباب يعني إيقافهم مباراة واحدة.
ويلتقي الهلال أمام الباطن خلال الجولة المقبلة، يوم الجمعة 14 مايو الجاري ضمن الجولة الـ27 من دوري المحترفين.
Source akhbaar24
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