“ديربي الرياض”.. سجل مميز يدعم الهلال في مواجهات الشباب

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يستعد فريقي الهلال والشباب، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، اليوم (الجمعة) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 لدوري المحترفين.
ويدخل الهلال مباراة الشباب متسحلاً برقم مميز، حيث خسر الشباب أمام الهلال في دوري المحترفين أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في المنافسة، بواقع (14) مباراة، متلقياً 38 هدفاً.
وبشكل عام خاض الشباب والهلال (25 مباراة) بمنافسات دوري المحترفين، حيث نجح الهلال بالفوز خلال (14 لقاء) مقابل 4 انتصارات فقط للشباب، وحسم التعادل نتائج 7 مباريات.
Source akhbaar24
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