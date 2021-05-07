السفارة الصينية في المملكة تعلق على موضوع الصاروخ التائه وترد على الشائعات حوله

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أجابت السفارة الصينية اليوم الجمعة عن السؤال الذي حير العالم وهو “هل الصاروخ الصيني خارج السيطرة؟”، مبينة أن الشائعات عادت مرة أخرى مثلما حدث من بعض وسائل الإعلام العام الماضي، وهي غير صحيحة.

وأوضحت أن الخبراء يقولون إنه بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد قوته وهو يدور خارج الغلاف الجوي، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا توجد فكرة “التحكم” في حطام الصاروخ.

وأضافت أن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية، وأن الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين تقوم بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، كما يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل عملية الإبطال.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم يحدث أن ضرب أي حطام صاروخ أو خردة فضائية البشر، من خلال الدوران حول الأرض، وذلك لأكثر من 60 عامًا، مؤكدة أن الصاروخ الصيني مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن آمنة على الأرض.

Source akhbaar24

