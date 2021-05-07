السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجهز 220 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة العيد



نجران 25 رمضان 1442هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لتهيئة وتجهيز 220 مصلى وجامعاً ومسجداً في مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، بعد تجهيز عدد من المساجد المضافة لمنع الزحام .

وأوضح مدير الفرع الدكتور عبدالرحمن العصيمي، أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لتخفيف الزحام، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع يقومون بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، والتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع.

// انتهى //

17:16ت م

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