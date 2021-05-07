

الرياض 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات تم تسجيل عدد (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7045) حالة "رحمهم الله جميعاً" , كما تم إجراء (74940) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

كما حثت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

15:52ت م

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الرياض 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1039) حالة مؤكدة وتعافي(1061) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9750) حالة منها (1311) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات تم تسجيل عدد (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7045) حالة "رحمهم الله جميعاً" , كما تم إجراء (74940) فحصاً مخبرياً.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).كما حثت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //15:52ت م0080

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تُعلن تسجيل (1039) حالة مؤكدة وتحث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كوورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.