

مكة المكرمة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 14,650 مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي ضمن مبادرة " ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، في إطار برامجها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن .

وتواصل الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية" التي أسهمت في تمكينهم من الطواف بالبيت العتيق رغم الشمس وارتفاع الحرارة، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهما وعنايتها بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنه راحتهم وسلامتهم.

// انتهى //

15:38ت م

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مكة المكرمة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 14,650 مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي ضمن مبادرة " ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، في إطار برامجها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن .وتواصل الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة .وأشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية" التي أسهمت في تمكينهم من الطواف بالبيت العتيق رغم الشمس وارتفاع الحرارة، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهما وعنايتها بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنه راحتهم وسلامتهم.// انتهى //15:38ت م0079

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 14 ألف مظلة شمسية للمعتمرين في آخر جمعة من رمضان ضمن مبادرة "ظل ووقاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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