السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية يرحب بالموقف الأمريكي برفع براءات لقاح كورونا مؤقتًا



القاهرة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع براءات لقاحات

وقال أبو الغيط، في بيان اليوم، إنه في ظل الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كورونا وما واكبها من ظروف استثنائية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية لا يمكن إلا الإشادة بهذا القرار الشجاع والتاريخي الذي ينسجم تمامًا مع النداءات التي دأبت الجامعة العربية على إطلاقها من أجل توفير لقاح آمن وفعال وتضامني للجميع.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن الأمل في ألا تعرقل بعض الدول الغربية تنفيذ هذا القرار على المستوي العالمي، وأن يسهم هذا القرار في إنهاء النقص الحاصل في الإمدادات الخاصة بلقاح كورونا حيث لم تتمكن حتى الآن معظم الدول النامية من إطلاق حملة التلقيح.

وأعلن أبو الغيط دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي تسعى لحشد تعاون متعدد الأطراف لضمان الحماية المتكافئة من أجل نشر اللقاح في المجتمع العالمي بأسره.

// انتهى //

14:37ت م

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القاهرة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع براءات لقاحات كورونا مؤقتًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في التسريع من وتيرة إنتاج اللقاحات ووصوله إلى أكبر عدد من الدول ومن السكان.وقال أبو الغيط، في بيان اليوم، إنه في ظل الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كورونا وما واكبها من ظروف استثنائية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية لا يمكن إلا الإشادة بهذا القرار الشجاع والتاريخي الذي ينسجم تمامًا مع النداءات التي دأبت الجامعة العربية على إطلاقها من أجل توفير لقاح آمن وفعال وتضامني للجميع.وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن الأمل في ألا تعرقل بعض الدول الغربية تنفيذ هذا القرار على المستوي العالمي، وأن يسهم هذا القرار في إنهاء النقص الحاصل في الإمدادات الخاصة بلقاح كورونا حيث لم تتمكن حتى الآن معظم الدول النامية من إطلاق حملة التلقيح.وأعلن أبو الغيط دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي تسعى لحشد تعاون متعدد الأطراف لضمان الحماية المتكافئة من أجل نشر اللقاح في المجتمع العالمي بأسره.// انتهى //14:37ت م0070

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