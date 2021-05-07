السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بعسير تجهز ٣٦٥٥ جامعاً ومسجداً لصلاة العيد



أبها 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير تجهيز الجوامع والمساجد الإضافيه المساندة للجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، ليصل مجموعها ٣٦٥٥ بجميع محافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد بن عبدالله الخيري أن اعتماد هذه المساجد والمصليات الإضافية يأتي إنفاذا لتعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة - بإذن الله - بمنع إنتشار فايروس

وبين أن الفرع أتاح الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي للراغبين بالعمل التطوعي وذلك للإسهام في تطبيق الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المصلين.

// انتهى //

14:21ت م

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أبها 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير تجهيز الجوامع والمساجد الإضافيه المساندة للجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، ليصل مجموعها ٣٦٥٥ بجميع محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد بن عبدالله الخيري أن اعتماد هذه المساجد والمصليات الإضافية يأتي إنفاذا لتعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات للحد من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة - بإذن الله - بمنع إنتشار فايروس كورونا ، ومراعاة كل وسائل السلامة فيها.وبين أن الفرع أتاح الفرص التطوعية من قبل إدارة وحدة العمل التطوعي للراغبين بالعمل التطوعي وذلك للإسهام في تطبيق الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المصلين.// انتهى //14:21ت م0068

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