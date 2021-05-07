السعودية اليوم / منظمة التجارة تناقش قرارًا دوليًا للتنازل عن براءات اختراع لقاحات كورونا



جنيف 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

ناقش مجلس منظمة التجارة العالمية في اجتماعه أمس في جنيف قرار التنازل المؤقت عن حقوق براءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد 19 .

وبدأت الدول المؤيدة للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد 19 في صياغة مشروع قرار التنازل المؤقت بسبب الظروف الاستثنائية للجائحة يطرح أول يونيو أمام المنظمة لاعتماده، مستندًا إلى نصوص اتفاقية " تريبس "، وبما يسمح بتسريع وصول اللقاحات إلى الدول النامية.

وأكدت ممثلة التجارة الأمريكية السفيرة كاثرين كأي خلال الاجتماع عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الظروف الاستثنائية التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد 19 لإنهاء الوباء، والمشاركة في المفاوضات الجارية لتحقيق ذلك بهدف توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت، وتكثيف جهودها لتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات وتوزيعها، وزيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات.

وفي شهر أكتوبر الماضي تقدمت الهند وجنوب أفريقيا بهذا الاقتراح، وانضمت إليهما 60 دولة، بهدف رفع حواجز براءات الاختراع التي تحول دون وصول المنتجات الطبية للجميع في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة لإنهاء الوباء، وتوسيع نطاق إنتاجها وتصنيعها في الدول النامية.

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14:09ت م

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