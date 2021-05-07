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مرور الطائف يطيح بشخص وثق قيادته المتهورة عبر مواقع التواصل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

مرور الطائف يطيح بشخص وثق قيادته المتهورة عبر مواقع التواصل

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح مرور محافظة الطائف في القبض على قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن المرور السعودي أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور الطائف

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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