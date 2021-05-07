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شكرا لقرائتكم مرور الطائف يطيح بشخص وثق قيادته المتهورة عبر مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07
مرور الطائف يطيح بشخص وثق قيادته المتهورة عبر مواقع التواصل
سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجح مرور محافظة الطائف في القبض على قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأعلن المرور السعودي أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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