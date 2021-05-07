مرور الطائف يطيح بشخص وثق قيادته المتهورة عبر مواقع التواصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح مرور محافظة الطائف في القبض على قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن المرور السعودي أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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