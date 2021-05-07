توزيع 14650 مظلة شمسية على المعتمرين اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 14,650 مظلة شمسية في مراكز استقبال وفرز المعتمرين لدى دخولهم للحرم المكي ضمن مبادرة ” ظل ووقاية” التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، في إطار برامجها المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن .

تطبيق الاجراءات الاحترازية

وتواصل الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة .

وأشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة “ظل ووقاية” التي أسهمت في تمكينهم من الطواف بالبيت العتيق رغم الشمس وارتفاع الحرارة، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهما وعنايتها بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنه راحتهم وسلامتهم.

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