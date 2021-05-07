الفواكه أفضل من حلويات العيد للأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري التغذية الدكتور محمود الصابري، إلى عدم الإكثار من تناول حلويات العيد وخصوصًا من قبل الأطفال، مبينًا أن أهم ما يميز العيد هو وجود نوعيات عديدة من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار.

وقال إنه يترتب على الإكثار من تناول الحلوى العديد من المشاكل الصحية منها تسوس الأسنان لأن نسبة السكريات العالية تزيد من درجة الحموضة في اللعاب الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التأثير على سطح الأسنان و تسوسها بسرعة أكبر، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل عسر الهضم خاصة إذا تزامن أكل الحلويات مع مأكولات أخرى تتطلب هضمًا جيدًا، ومشاكل جانبية أخرى قد تسببها كثرة الدهون غير الصحية مثل الزيادة في الوزن.

تأثر الجهاز المناعي:

وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية وجدت أن هناك آثارًا أخرى تنتج عن كثرة تناول الحلويات منها:

البشرة تتأثر بطريقة كبيرة من تناول الحلويات أو السكريات، فالإكثار منها يتسبب في ظهور التجاعيد، وكبر السن، ولذا يجب التقليل منها.

يتأثر الجهاز المناعي بشكل سلبي نتيجة الإفراط في تناول السكريات، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية.

السكريات والإفراط فيها يزيد من نشاط الخلايا السرطانية بالجسم.

تسوس الأسنان من أهم التأثيرات السلبية على الإنسان نتيجة لإفراطه في تناول السكريات.

الإسراف في تناول الحلويات يتسبب في الشعور بالاكتئاب والتوتر.

تتأثر العين فالإكثار من السكريات يزيد من نسبة الإصابة بنقص في النظر.

عسر الهضم والحموضة:

ونبه من إرهاق المعدة في العيد من خلال الإكثار من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة يؤثر على الجهاز الهضمي والمعدة إذ إن العديد من الأفراد يعانون من عسر الهضم أو حموضة المعدة جراء تناول الطعام غير المناسب وبكمية غير مناسبة، إلى جانب أهمية الاستمرارية في النظام الغذائي السليم لعدم تأثر الوزن والمحافظة على الصحة من السمنة.

الفواكه أفضل صحيًا:

وخلص الدكتور الصابري إلى القول، إن تناول الحلويات أو الوجبات الدسمة التي تحتوي على دهون وسكريات تسبب في تضاعف المخاطر الصحية بسبب الإفراط في تناولها لدى المصابين بداء السكري والسمنة مسببة ارتفاعًا في نسبة الدهون في الدم وأمراض أخرى.

لذا يجب الحذر من تناول كميات كبيرة من هذه الوجبات الدسمة والتدرج في تعويد المعدة على استقبال الطعام بعد شهر الصوم، مؤكدًا أن أفضل طريقة لمنع تناول الحلويات هو استبدالها بالفواكه لأن السكر الموجود في الفواكه يتم هضمه بصورة مختلفة عن سكر المائدة، كما أن الألياف المتوافرة في الفواكه تبطئ امتصاص السكر الموجود في الفواكه، ونوع السكر منخفض في مؤشر السكر فلا يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة.

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