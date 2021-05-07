شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن المشكلات التقنية التي تعذر تنفيذها عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات مجددا أن خدمة تواصل؛ تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وتضمنت المشكلات التي تساهم الخدمة في حلها "الجواز السعودي وتصاريح السفر، إجراءات هوية مقيم خارج المملكة،تأشيرة الخروج والعودة والنهائي، تأشيرات الزيارة"

وتشمل أيضا مشكلات "تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين ،تمديد الزيارة للأشقاء السوريين، نقل الخدمات، تعديل المهن، تحديث وتمديد الجوازات ، والبلاغات".