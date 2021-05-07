شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السليمان ينبه أولياء الأمور بتعليم الأطفال أهمية الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء، رسالة لأولياء الأمور بضرورة تعليم وتشجيع الأطفال على أهمية الزكاة.

وقال السليمان " لابد للطفل الصغير أن يعرف أهمية الزكاة"، مشيرا إلى أن الكثير أولياء الأمور يخرجون الزكاة ولايخبرون أولادهم بهذه الزكاة.

وأضاف السليمان انه يجب على أولياء الأمور إخبار أبنائهم بأن الزكاة أوجبها الله، كما أشار إلى أن الأقربون أولى بالزكاة