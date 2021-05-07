شكرا لمتابعة خبر عن السديس وكبار العلماء وأئمة الحرم المكي يؤدون صلاة الميت على الشيخ العجلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أدى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صلاة الميت على فقيد المسجد الحرام معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.

وأدى مع معاليه أصحاب المعالي والفضيلة كبار العلماء وأئمة ومدرسو الحرم المكي معالي الشيخ صالح بن حميد، معالي الشيخ سعد الشثري، معالي الشيخ عبدالله المنيع، فضيلة الشيخ سعود الشريم، فضيلة الشيخ فيصل غزاوي .

يذكر أن معالي الشيخ قد وافته المنية عن عمر ٨٥ عاماً قضاها في العلم وتعليم طلاب العلم رحمه الله.