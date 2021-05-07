شكرا لمتابعة خبر عن أخر تحديثات الفلك الدولي عن الصاروخ الصيني التائه وموعد سقوطه الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مركز الفلك الدولي تحديثاته حول متابعة الصاروخ الصيني التائه الذي أطلقته الصين يوم 29 إبريل 2021م (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملا معه القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية (Tianhe)، وخرج عن السيطرة بعدها بأيام.

وقال المركز إن تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن موعد السقوط هو يوم 08 مايو في الساعة 23:13 توقيت غرينتش بهامش خطأ زائد ناقص 9 ساعات، في حين تشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي أن الموعد المتوقع هو يوم 09 مايو في الساعة 01:47 توقيت غرينتش زائد ناقص 10 ساعات.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مايك هوارد، ذكر أن قيادة الفضاء الأمريكية، تتوقع أن الصاروخ الصيني قد يدخل الفضاء الجوي يوم 8 مايو الجاري، وسط مخاوف من سقوط حطامه على منطقة مأهولة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح هوارد، في بيان، أنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ، إلى الغلاف الجوي للأرض؛ إلا عقب ساعات من عودته، مشيرا إلى أن سرب مراقبة الفضاء الثامن عشر، سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ.