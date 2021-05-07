مركز الفلك الدولي يصدر تحديثًا حول مكان وموعد سقوط حطام الصاروخ الصيني

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أصدر مركز الفلك الدولي، اليوم (الجمعة)، بيانًا عاجلاً يتضمن التحديث الجديد لمكان وموعد سقوط حطام الصاروخ الفضائي الصيني.

وذكر المركز أن الحطام يُتوقع أن يسقط بعد غد، الأحد، عند الساعة 23:13 بتوقيت غرينتش بهامش خطأ زائد/ ناقص 9 ساعات، وذلك بحسب توقعات وزارة الدفاع الأمريكية.

ونشر المركز الخارطة التي تبيّن مكان سقوط الحطام، وبها عدة خطوط تبين أماكن احتمال السقوط ضمن هامش الخطأ.

الجدير بالذكر أن الصاروخ الصيني أطلقته الصين في الأسبوع الماضي، إلا أنه خرج عن نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، فيما توقع البعض سقوطه على إحدى الدول العربية، أو شمال شرق أفريقيا.

Source akhbaar24

