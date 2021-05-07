تعرّف على الوظائف التعليمية المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية والعالمية وموعد تطبيق القرار

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أوضح الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية- المدارس العالمية)، الحد الأدنى لاحتساب نسبة التوطين، والمهن المستهدفة من القرار، وموعد تطبيقه.

ووفقًا للدليل يُشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة، ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، مع عدم احتساب أصحاب الأجور أقل من ذلك.

وتضمن الدليل المهن المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية، ومن أبرزها: معلم ثانوي، ومعلم ثانوي لغة عربية ولغة أجنبية واجتماعيات وتربية أسرية وإدارة أعمال واقتصاد ومحاسبة وأحياء وفيزياء وكيمياء ورياضيات وتربية صحية وبدنية وحاسب وبرمجة ودراسات إسلامية، وغيرها.

كما اشتمل على المهن المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية العالمية، وهي: معلم ثانوي لغة عربية وتربية أسرية واجتماعيات ودراسات إسلامية وفنون وتربية فنية، ومعلم مرحلة متوسطة لغة عربية وتربية صحية وبدنية وتربية إسلامية، واجتماعيات، ومعلم ابتدائي، ومعلم ابتدائي تربية أسرية وتربية فنية.

ويُراعى عند تطبيق القرار أن يطبق على العاملين في المهن المنصوص عليها في الجدول التفصيلي للمهن المستهدفة بالتوطين، وألا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج بطاقات.

يُذكر أن تاريخ نفاذ القرار الوزاري بتوطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي) هو يوم 24-1-1443ه، الموافق 1-9-2021م.

الوظائف التعليمية المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية

الوظائف التعليمية المستهدفة بالتوطين في المدارس الأهلية العالمية





Source akhbaar24

