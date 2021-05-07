اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

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بيروت 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال لليوم الثالث على التوالي مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدينتي طرابلس وزحلة ومنطقة ضبية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ ، يستفيد منه 6.548 طفلا.

//انتهى//

15:57ت م

0082 Source spa.gov





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