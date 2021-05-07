“ديربي الملايين”.. تعرف على القيمة السوقية لنجوم الهلال والشباب

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يخوض فريقي الهلال والشباب، مواجهة مرتقبة وحاسمة، مساء اليوم (الجمعة) في لقاء مؤجل من الجولة الـ26 من دوري المحترفين.
ويضم الفريقين بين صفوفهما، مجموعة من النجوم الأجانب والمحليين، تصل قيمتهم السوقية إلى أرقام كبيرة للغاية، في مباراة يمكن أن يطلق عليها “ديربي الملايين”.
وتصل القيمة السوقية لنادي الهلال وفقاً لـ”ترانسفير ماركت” المختص بالأرقام والإحصاءات إلى 43.68 مليون يورو.
فيما تصل القيمة السوقية لنادي الشباب إلى 31.880 مليون يورو، وذلك وفقاً للموقع ذاته.
ويعد صانع ألعاب الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، أغلى اللاعبين في الفريقين، بقيمة تصل إلى 8.50 مليون يورو، ويأتي خلفه نجم الشباب، البرتغالي فابيو مارتينيز، بـ8 ملايين يورو.
وتعتبر مباراة اليوم “حاسمة” حيث يتقاسم الفريقان صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة لكلٍ منهما.
Source akhbaar24
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