“نقطة خلاف” تهدد بقاء أمرابط في النصر

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أفادت مصادر، اليوم (الجمعة)، عن تحديد لاعب النصر، المغربي نورالدين أمرابط، موقفه من عرض إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر، لتجديد عقده.
وترغب إدارة النصر وفقاً لـ”اليوم” في تجديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر أو موسم واحد على أقصى تقدير، ليكون بديل الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي يعاني من الإصابة.
وأوضحت المصادر أن أمرابط قد رفض فكرة التجديد لمدة عام واحد، واشترط أن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، ما قد يمهد برحيل اللاعب.
وينتهي عقد نور الدين أمرابط مع نادي النصر، بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.
Source akhbaar24
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