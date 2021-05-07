“الصحة” تُسجل 13 وفاة و1039 إصابة جديدة بـ “كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 1039 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 424445 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7045 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1061 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 407650 حالة، لافتة إلى أن هناك 9750 حالة نشطة حالياً، من بينها 1311 حالة حرجة.
Source almnatiq
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