شاهد.. ضبط وافدين حاولا تهريب 107 آلاف علبة سجائر داخل صهريج شاحنة تابعة لمواطن

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تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة، من القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية، بعد تهريبهما مادة التبغ غير المصرح لها بدخول المملكة.

وأوضحت شرطة المحافظة أن المتهمين حاولا تهريب المواد المخالفة عبر صهريج شاحنة نقل تعود ملكيتها لمواطن، وتُستخدم في نقل المواد الكميائية.

وأشارت إلى أن الوافدين في العقدين الخامس والرابع من العمر، وعُثر معهما على أكثر من 107 آلاف علبة سجائر، ونحو 330 كيلو قطران خام، مضيفة أن المتهمين أقرّا بما نسُب إليهما، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24

