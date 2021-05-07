السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن من 11 مصنعًا برازيليًا

حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن من 11 مصنعًا بالبرازيل، وفقًا لبيان صادر عن وزارتي الزراعة والخارجية البرازيليتين.

وذكر البيان (وفقًا للعربية) أن القرار السعودي بحظر استيراد لحوم الدواجن جاء «دون إخطار مسبق أو تبرير للقرار». مضيفا أن قرار السعودية حظر 11 وحدة مصدرة للدواجن، فاجأ وأفزع الحكومة البرازيلية.

من جانبها، أوضحت الحكومة البرازيلية أنها بدأت محادثات مع السعودية فيما يتعلق بالحظر، مشيرة إلى أنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، تضمنت المصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة.

من جانبها أكدت «جيه.بي.إس» كبرى شركات اللحوم في العالم، أنها من المتأثرين بالحظر السعودي، فيما أعلنت «بي.آر.إف» وهي أكبر شركة للحوم الدجاج المصنعة في البرازيل، عدم تأثر أي من وحداتها بالقرار.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ذكرت في وقت سابق، أن الواردات من سبعة مصانع لـ«جيه.بي.إس» سيتم وقفها اعتبارًا من 23 مايو الجاري..

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