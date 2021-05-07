المستطيلات الحجرية.. قصة الهياكل المنتشرة شمال غرب السعودية

أوضح مركز التواصل الحكومي، قصة الهياكل الحجرية (المستطيلات) والتي تنتشر شمال غرب المملكة، موضحًا معلومات حولها.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن المستطيلات الحجرية يبلغ طولها تقريبًا من 65 إلى 2000 قدم، وتتكون من رأس وفناء وجدران طويلة وقاعدة، ومن أشكالها مقابر الدفن والمقابر المعلقة والأبراج.

وأضاف أنه يرجح أن تكون تلك المستطيلات مقابر أو مصائد للحيوانات أو لأداء طقوس معينة، وصنع البسيط منها من خلال تكديس الصخور في جدران منخفضة بارتفاع بضعة أقدام، مع جدار رأسي ومدخل ضيق على الجانب الآخر، ولهذا يعتقد أنها بنيت لتوجيه موكب من طرف لآخر.

وتعرف تلك المستطيلات بإنجازات الإنسان القديم، وتعود إلى عصر الهولوسين الأوسط (2500 – 2800 ) قبل الميلاد، وتتراوح أعمارها إلى نحو 7 آلاف عام، لتكون بذلك أقدم بنحو 2000 سنة من أهرامات مصر وآثار ستونهنج في إنجلترا.

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