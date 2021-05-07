قائد مركبة يمارس التفحيط بطريق تبوك القديم.. و«مرور المدينة» يتدخل

أوضح المرور السعودي، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في أحد الطرق بمنطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بالنظام عليه.

وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- أن مرور منطقة المدينة المنورة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في طريق تبوك القديم.

وأشار المرور إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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