بالصور.. قاصدو المسجد النبوي يؤدون الجمعة الأخيرة في رمضان

أدَّى قاصدو المسجد النبوي اليوم، آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ، في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار, سائلين الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين وحصولهم على المتطلبات اللازمة عبر تطبيق «توكلنا».

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