وزارة الحج: لا تعليمات رسمية جديدة حول مناسك العام 1442

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لم تصدر أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442 هـ.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد (في تصريحات للعربية)، أن المملكة حريصة على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج، مضيفًا أنها تضع سلامة الحجيج أولًا.

يذكر أن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، قال في وقت سابق، إن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية، وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ (اعتمرنا – توكلنا).

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