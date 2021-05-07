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وزارة الحج: لا تعليمات رسمية جديدة حول مناسك العام 1442

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الرياض - محمد عبدالله - المتحدث الرسمي يؤكد حرص على تمكين الجميع

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لم تصدر أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442 هـ.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد (في تصريحات للعربية)، أن المملكة حريصة على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج، مضيفًا أنها تضع سلامة الحجيج أولًا.

يذكر أن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط،  قال في وقت سابق، إن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية، وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ (اعتمرنا – توكلنا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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